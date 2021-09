Muore di covid Candido Avezzù, poliziotto di 58 anni contagiato tra i migranti dell’hotspot di Taranto

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – E’ stato contagiato mentre lavorava nell’hotspot di Taranto: dopo un mese è spirato per Covid il poliziotto 58enne veneziano Candido Avezzù.

A darne notizia è Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap). “Un altro collega ci lascia a causa di questo maledetto Covid – sbotta l’agente – era in forza al Reparto Mobile di Taranto e dal 13 al 23 luglio era in trasferta a Taranto, dove è stato impegnato presso l’hotspot che ospitava 300 migranti, 33 dei quali positivi”.

Il sindacato si stringe intorno “alla famiglia del collega in questo momento di dolore”. Non sappiamo – conclude Conestà – se il collega fosse o meno vaccinato, ma al di là di ciò non è ammissibile permettere sbarchi in modo incontrollato, in piena pandemia. Ci impongono assurde regole come il green pass nelle mense e poi ci mandano al macello, in mezzo alla folla, negli hotspot, a contagiarci e a mettere a rischio le nostre famiglie oltre che i nostri colleghi”.

Il 28 luglio il poliziotto è risultato positivo. Le sue condizioni si sono aggravate fino al ricovero a Jesolo.