Muore tre giorni dopo aver fatto prima dose vaccino Pfizer. Si ipotizza tromboembolia

AgenPress – Alessandro Cavarretta , 51enne di Mira (Venezia), è morto tre giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid Pfizer effettuata mercoledì 18 agosto nel drive through di Oriago. Il fratello ha presentato una denuncia ai Carabinieri e ora, sul caso, sta indagando la Procura di Venezia.

Dopo l’iniezione ha accusato subito un forte malessere e senso di spossatezza febbre e gonfiore alle gambe. Il medico di base gli avrebbe prescritto quindi un farmaco, prima che le sue condizioni peggiorassero drasticamente.

Sintomi sin lì abbastanza comuni dopo la prima dose. Poi però la febbre è salita a 39 e le gambe hanno iniziato a gonfiarsi in modo anomalo.

Ma lo scorso sabato 21 agosto 2021 la situazione è precipitata fino al decesso. Il personale medico, allertato dai familiari, le ha tentate tutte per salvargli la vita, inutilmente.

Il certificato di morte parla di arresto cardiocircolatorio, ma non è al momento escluso che l’uomo sia stato stroncato da tromboembolia. Per un inquietante paradosso il fratello, quel giorno, avrebbe dovuto vaccinarsi con lui, ma all’ultimo momento non si era presentato al centro vaccini perché risultato positivo proprio al Covid.

