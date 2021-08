MUR: a luglio la prova di ammissione alle scuole di specializzazione area sanitaria

- Advertisement -

AgenPress. A seguito delle numerose richieste di informazione giunte in merito alla data della prova per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l’anno accademico 2020/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca rende noto che esse si svolgeranno nel prossimo mese di luglio.

Il calendario e le modalità di svolgimento della prova saranno indicate nel Decreto della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero che verrà pubblicato sul portale istituzionale nelle prossime settimane e tempestivamente comunicato.