Musica e spettacolo nel nuovo format “IBand” in onda su Mediaset Infinity

AgenPress. Un nuovo format a colpi di note sbarca su Mediaset Infinity per dare a tutti l’occasione di dimostrare il proprio talento. Arriva la sfida delle band emergenti sulla piattaforma streaming italiana già ricca di contenuti via Internet, sia in diretta che in modalità on demand.

Da un ‘idea di Bruno Frustaci e Vincenzo Sorrentino dal 20 aprile sarà in onda il format “IBand”, condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.

Un trio insolito che si prepara a dare filo da torcere ai ragazzi, e non solo, che saliranno sul coloratissimo palco e tra i quali potrebbero nascondersi i miti musicali del futuro. Un mix di brani originali e live per musicisti appassionati, selezionati grazie ad un contest che ha coinvolto gruppi da ogni regione italiana, che pone al centro la canzone e quella voglia di far vibrare gli strumenti.

Oggi i canali sono digitali ma i ragazzi si ritrovano ancora nei garage e nelle salette per provare, scrivere, confrontarsi. “IBand” si trasforma, quindi, nell’opportunità di dare vita ad un sogno e di alimentarlo, con la speranza di vincere la sfida e, magari, affermarsi con i propri brani originali per portare in tour la propria identità musicale, di fronte agli applausi della platea. Buona musica a tutti!