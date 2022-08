- Advertisement -

AgenPress. La nostra proposta è sui mutui per gli under 40: anticipo a tasso zero e garanzia dello Stato sul 100% del mutuo casa.

Tanti giovani oggi non possono accedere ai mutui perché hanno un problema sull’anticipo.

Proponiamo un fondo dello Stato che consenta ai giovani di coprire la somma per l’anticipo con un prestito da restituire a tasso zero.

Lo dichiara, in una nota, il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio.