Napoli. Gaetano Manfredi eletto sindaco. “Non siamo solo pizza e mandolino…hanno vinto i napoletani”

AgenPress – “Grazie a Napoli e ai napoletani. E’ un risultato straordinario che per noi rappresenta una grandissima responsabilità e grande gioia”. Così Gaetano Manfredi, il candidato sindaco che le proiezioni danno come eletto al primo turno.

“Napoli ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo solo pizza e mandolino ma siamo città di grande competenza e professionalità. Saremo all’altezza della sfida e la affronteremo insieme al Governo e alla Regione Campania in un rapporto leale e franco”.

Questa, dice, “è stata la vittoria dei cittadini di Napoli, hanno vinto i napoletani”. “Dall’inizio abbiamo detto che non raccontavamo favole e che è avremmo affrontato i problemi, lo faremo sul debito finanziario perché Napoli da sola non ce la fa”, ha aggiunto. “Pretendiamo di avere quello che meritiamo perché Napoli non è più una città senza reputazione ma ha una grande affidabilità e grande reputazione”.

“Ho sentito Conte, è molto contento del risultato. Conte è sempre stato vicino, insieme faremo un grande lavoro”.