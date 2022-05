NAS sanzionano 110 centri di medicina estetica

- Advertisement -

AgenPress. Bene per il Codacons la campagna di controllo su tutto il territorio nazionale condotta dai Nas per la verifica della corretta erogazione delle prestazioni di medicina estetica, che ha portato a sanzioni per 110 strutture irregolari.

Appena un mese fa, in occasione della morte di una donna a Maranello a seguito di un trattamento estetico al seno, avevamo denunciato il fenomeno delle strutture abusive esistenti in Italia e degli operatori illegali che eseguono trattamenti estetici in assenza dei requisiti previsti dalla legge – spiega il Codacons – Un business in costante aumento in Italia che va di pari passo alla crescente richiesta di trattamenti estetici per migliorare il proprio aspetto fisico da parte degli italiani.

I numeri ufficiali registrano infatti una crescita del +30% nel numero di interventi di chirurgia estetica eseguiti nel nostro paese tra il 2020 e il 2021 – spiega il Codacons – L’80% delle richieste riguarda interventi non invasivi, che possono essere eseguiti anche da dentisti, odontoiatri, dermatologi e medici di base, mentre il 20% è costituito da interventi chirurgici veri e propri, come Mastoplastica Additiva, Rinoplastica e Liposuzione. In cima alla classifica dei trattamenti più richiesti compare il Botox, seguito da filler con acido ialuronico, trattamenti laser, peeling, biorivitalizzazione.

Si stima che in Italia siano 5 milioni le persone che, per migliorare il proprio aspetto fisico, abbiano fatto ricorso alla chirurgia estetica o plastica nell’ultimo periodo.

Assieme alla crescita del numero di interventi eseguiti in Italia, si assiste al parallelo aumento di iniezioni, ritocchi e operazioni eseguite in strutture illegali, non a norma, spesso all’interno di abitazioni private e studi improvvisati, e condotte da soggetti che non presentano le necessarie qualifiche e che quindi possono rappresentare un rischio per la salute dei cittadini – conclude il Codacons.