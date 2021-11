Nassirya. Cesa (Udc): Caduti sono eroi che vanno supportati ogni giorno

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi si celebra la Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Il 12 novembre tutta Italia ricorda anche il 17esimo anniversario dell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003 nel quale morirono 19 italiani: dodici Carabinieri, cinque militari dell’Esercito e due civili. Quel 12 novembre è ancora vivo nella memoria del nostro Paese.

Il valore delle donne e degli uomini delle Forze Armate non può essere messo in discussione. I caduti di Nassiriya sono morti per difendere la nostra Patria e sono eroi che vanno supportati ogni giorno, non soltanto quando ricorrono anniversari simili”.

Lo scrive su facebook Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.