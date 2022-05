Nato. Colloqui in Turchia con Svezia e Finlandia. Nessun accordo ma i contatti continuano

- Advertisement -

AgenPress – Dopo i colloqui con funzionari svedesi e finlandesi mercoledì, un alto funzionario turco ha insistito sul fatto che la Turchia non acconsentirebbe all’adesione dei due paesi nordici alla NATO a meno che non vengano prese misure specifiche per affrontare le obiezioni di Ankara.

“Abbiamo chiarito che se le preoccupazioni per la sicurezza della Turchia non saranno soddisfatte con passi concreti in un certo lasso di tempo, il processo non progredirà”, ha detto Ibrahim Kalin in una conferenza stampa dopo i colloqui ad Ankara durati circa cinque ore.

Kalin è il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e un alto assistente presidenziale.

Non è stato comunque trovato un accordo con Svezia e Finlandia per potere sostenere la loro candidatura nella Nato, ha aggiunto Kalin, in una conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt a conclusione dei colloqui tra funzionari turchi e delegazioni di Svezia e Finlandia ad Ankara.

La scorsa settimana Svezia e Finlandia hanno presentato domanda scritta di adesione alla NATO , con una mossa che rappresenta una delle più grandi ramificazioni geopolitiche della guerra russa in Ucraina e che potrebbe riscrivere la mappa della sicurezza dell’Europa.

La Turchia ha affermato di opporsi all’adesione dei paesi all’alleanza militare occidentale, citando le lamentele nei confronti del sostegno percepito dalla Svezia – e in misura minore dalla Finlandia – al Partito dei lavoratori del Kurdistan, o PKK, e ad altre entità che la Turchia considera minacce alla sicurezza.

Il PKK, che è elencato come un’organizzazione terroristica da molti alleati della Turchia, ha condotto un’insurrezione decennale contro la Turchia, un conflitto che è costato la vita a decine di migliaia di persone.

Il governo turco accusa anche Finlandia e Svezia di imporre restrizioni alle esportazioni di armi alla Turchia e di rifiutarsi di estradare sospetti “terroristi”.

Le obiezioni della Turchia hanno smorzato le speranze di Stoccolma e Helsinki di aderire rapidamente alla NATO nel mezzo dell’invasione russa dell’Ucraina e hanno messo in gioco la credibilità dell’alleanza transatlantica. Tutti i 30 membri della NATO devono essere d’accordo sull’ammissione di nuovi membri.

Le delegazioni svedese e finlandese hanno incontrato Kalin e il viceministro degli Esteri turco Sedat Onal. La delegazione svedese era guidata dal segretario di Stato Oscar Stenstrom, mentre Jukka Salovaara, il sottosegretario al ministero degli Esteri, era a capo della delegazione finlandese, hanno detto funzionari turchi.

Kalin ha affermato che la proposta della Turchia di revocare i limiti all’esportazione di armi è stata accolta con un “atteggiamento positivo” dalle delegazioni svedese e finlandese.

Ha aggiunto che i colloqui continueranno una volta che i governi nordici avranno risposto alle richieste della Turchia.

La Turchia prevede anche l’estradizione di 28 sospetti di “terrorismo” dalla Svezia e 12 dalla Finlandia, ha affermato Kalin, aggiungendo che “non vi era alcuna base legale o giudiziaria” per non estradarli. I media statali turchi avevano precedentemente affermato che la Turchia aveva chiesto l’estradizione di 33 sospetti dai due paesi.

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson ha dichiarato a seguito di un incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Stoccolma che il suo paese voleva “chiarire” le affermazioni che circolavano durante le discussioni con la Turchia.

“Non inviamo denaro o armi a organizzazioni terroristiche”, ha detto Andersson.

Durante una conferenza stampa con il primo ministro estone mercoledì, Andersson ha affermato che “in questi tempi è importante rafforzare la nostra sicurezza”.

Ha detto che la Svezia ha “un dialogo costruttivo” con la Turchia e che Stoccolma era “desiderosa di risolvere problemi, incomprensioni e domande”.

Michel, che dovrebbe recarsi a Helsinki da Stoccolma, ha affermato che è stato “un momento cruciale per la Svezia” e “sosteniamo pienamente le tue scelte”.

La Turchia questa settimana ha elencato cinque “assicurazioni concrete” che chiedeva alla Svezia, inclusa quella che ha detto essere “la cessazione del sostegno politico al terrorismo”, un “eliminazione della fonte di finanziamento del terrorismo” e la “cessazione del sostegno agli armamenti” al ha bandito il PKK e un gruppo di miliziani curdi siriani ad esso affiliato.

Le richieste riguardavano anche la revoca delle sanzioni sulle armi contro la Turchia e la cooperazione globale contro il terrorismo.

La Turchia ha affermato di aver richiesto l’estradizione di militanti curdi e altri sospetti dal 2017, ma non ha ricevuto una risposta positiva da Stoccolma. Il governo turco ha affermato che la Svezia aveva deciso di fornire 376 milioni di dollari per sostenere i militanti curdi nel 2023 e di aver fornito loro equipaggiamento militare, comprese armi anticarro e droni.

La Finlandia ha ricevuto nove richieste di estradizione dalla Turchia in un periodo recente che copre oltre tre anni, ha affermato mercoledì l’agenzia di stampa finlandese STT, citando i dati del ministero della giustizia finlandese. Due persone sono state estradate mentre sei delle richieste sono state respinte. Era pendente una decisione su un altro caso.