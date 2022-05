- Advertisement -

AgenPress – “Una telefonata aperta e diretta con il presidente Erdogan. Ho dichiarato che, in quanto alleati della Nato, la Finlandia e la Turchia si impegneranno per la sicurezza reciproca e le nostre relazioni si rafforzeranno. La Finlandia condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Il dialogo continua”. Così su Twitter il presidente finlandese Sauli Niinisto che oggi ha avuto una conversazione con il presidente turco.