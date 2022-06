Nato. Turchia rifiuta incontro con Svezia-Finlandia. Erdogan, azioni concrete contro terrorismo

- Advertisement -

AgenPress – “Fino a che non agiranno in modo concreto non cambieremo la nostra posizione”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, ribadendo l’opposizione di Ankara all’entrata di Helsinki e Stoccolma nella Nato per il presunto sostegno dei Paesi scandinavi a gruppi curdi ritenuti dalla Turchia terroristi.

Erdogan ha ribadito al Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la necessità di “azioni concrete” da parte di Svezia e Finlandia per rispondere alle preoccupazioni “legittime” da parte di Ankara.

La Turchia ha respinto una proposta della Nato per un incontro trilaterale con Svezia e Finlandia allo scopo di risolvere la questione dell’opposizione di Ankara all’entrata dei Paesi scandinavi nell’Alleanza atlantica, fanno sapere alcuni media turchi pubblicando parte di un articolo del Financial Times che cita fonti informate sul dossier.