Navalny. Arrestate Kira Yarmysh, addetto stampa e Liubov Sobol, legale Fondo Anticorruzione

- Advertisement -

“Yarmysh è riuscita a chiamarmi subito prima della sua detenzione. Come ho capito, è stata detenuta dal personale della seconda unità operativa di polizia. Non so né il motivo della sua detenzione né il luogo in cui è stata portata”.

In precedenza, la corte aveva posto diversi attivisti agli arresti domiciliari come parte di un caso di violazione delle norme sanitarie ed epidemiologiche durante la manifestazione non autorizzata del 23 gennaio a Mosca. Tra loro c’erano Yarmysh, il fratello di Navalny Oleg, il dipendente della Fondazione anticorruzione Lyubov Sobol e il membro del gruppo Pussy Riot Maria Alyokhina, capo del sindacato Alliance of Doctors Anastasiya Vasilyeva e coordinatore del quartier generale di Navalny a Mosca Oleg Stepanov. Il sindacato Alliance of Doctors e la Anti-Corruption Foundation sono riconosciute come ONG in Russia.

Arrestata anche la legale del Fondo Anticorruzione Liubov Sobol. Del fermo di Sobol dà notizia la testata online Meduza citando l’avvocato Vladimir Voronin, secondo cui la dissidente è stata portata via da un taxi vicino alla stazione della metropolitana Avtozavodskaya. Oggi sono in programma manifestazioni di massa contro la detenzione di Navalny.