Navalny. “Il nostro Paese sta scivolando nell’oscurità. La salvezza della Russia sei tu”

AgenPress – “Provo orgoglio per essere parte di questa grande e bella cosa: io sono uno di voi, l’uomo onesto che non tace di fronte all’ingiustizia e all’illegalità”.

Così Alexey Navalny, tramite i suoi avvocati, ha affidato al web in un post su Instagram. “La salvezza della Russia sei tu, chi è sceso per strada, chi non lo ha fatto ma simpatizza”. “Il nostro Paese sta scivolando nell’oscurità e nel prospero 21esimo secolo la popolazione della Russia, ricca di risorse, diventa ogni anno più povera. Ma ci sono persone che scendono in strada”.

“Voi non avete paura, nonostante tutta la rabbia e l’odio, che ora viene dal Cremlino”, continua Navalny. “Perché lo capiscono: avere paura ora è perdere, vendere e sperperare il loro futuro. Ieri eravate con me ma oggi mi sdraierò sulla branda e mi immaginerò di camminare con voi e per voi”.

“Noi non ci sviluppiamo, restiamo indietro e peggioriamo ogni anno”, prosegue Navalny sul capitolo economico. “Per una sola ragione: i nonni senili, ottusi, stupidi (ma maliziosi e astuti) del Cremlino scambiano ogni giorno la vita degna e ricca dei cittadini russi per i loro palazzi e vigneti. Ma quelli che tirano indietro la Russia sono storicamente condannati. Siamo comunque di più. La Russia sarà felice”.