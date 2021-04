Navalny: legale, è molto debole e non riceve cure. E’ solo in una stanza della colonia penale

AgenPress – L’avvocata di Alexey Navalny, Olga Mikhailova, ha affermato che l’oppositore in sciopero della fame è “molto debole” e, a suo dire, non riceve cure. Navalny è stato recentemente trasferito nell’ospedale del carcere IK-3 di Vladimir. “Gli è difficile parlare e stare seduto”, ha detto la legale ai giornalisti chiedendo che il suo assistito sia trasferito in un ospedale civile di Mosca.

Navalny si trova in una stanza da solo nell’ospedale della colonia penale IK-3 di Vladimir, scrive su Twitter l’avvocato Vadim Kobzev, ripreso dalla testata online Meduza. Secondo Kobzev, l’ospedale in cui è ricoverato Navalny è specializzato nella cura della tubercolosi. Stando al legale, la sera del 18 aprile, giorno del ricovero di Navalny, all’oppositore “è stata inserita una flebo di glucosio al quarto tentativo” e ieri sera “tre infermiere hanno fatto sei tentativi di inserirgli un’altra flebo ma non sono riuscite a centrare la vena”. Kobzev racconta che ora Navalny “ha tutte le braccia bucherellate e con lividi”.