AgenPress – La mia sentenza non è ancora entrata in vigore, ma i prigionieri della colonia di regime Melehovo scrivono che mi stanno attrezzando una “prigione dentro una prigione”. Dicono che se cerchi su Google Melehovo, ci saranno storie di prigionieri su come vengono estratti i chiodi lì. Bene, allora avrò un motivo per usare un’emoji alla moda

Lo scrive su Twitter l’oppositore russo Alexey Navalny, mostra su Twitter un simbolo che ritrae delle unghie colorate di rosso.

