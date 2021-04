Navalny. Sullivan (Usa) avverte la Russia: conseguenze se dovesse morire in carcere

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan ha ammonito che ci saranno ripercussioni per la Russia se l’oppositore russo Alexei Navalny dovesse morire. “Abbiamo comunicato al governo russo che quello che accade a Navalny in prigione è loro responsabilità e che la la comunità internazionale ne chiederà conto”, ha dichiarato alla Cnn.

Sullivan non ha specificato quali azioni gli Usa e i suoi alleati potrebbero prendere nel caso Navalny morisse. “In termini di misure specifiche che potremmo prendere stiamo esaminando una varietà di differenti costi che potremmo imporre ma non le anticiperò, abbiamo comunicato che ci saranno conseguenze se Navalny muore”.