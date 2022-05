‘Ndrangheta Aemilia. Cassazione conferma oltre 70 condanne

- Advertisement -

AgenPress – Trentasei ricorsi rigettati, 39 dichiarati inammissibili, mentre per 13 posizioni vengono disposti annullamenti con lievi ricalcoli di pene o rinvii limitatamente a pochi capi d’accusa.

Il processo ordinario di “Aemilia” nasce dall’inchiesta che a gennaio del 2015 ha svelato il radicamento trentennale della ‘ndrangheta in regione. Nella sentenza di primo grado, arrivata a ottobre 2018, erano stati inflitti 1200 anni di carcere, poi ridotti a 712 in appello. Le condanne di secondo grado portano la data del 17 dicembre 2020 e in quell’occasione solo 28 dei 120 imputati venero assolti. Nelle motivazioni della sentenza, ed è la cosa più importante, venne certificato il radicamento dei clan soprattutto a Reggio Emilia e Modena, anche se presenze mafiose e affari criminali vennero segnalate anche in altre province come Parma e Piacenza.

La Corte di Cassazione ha ampiamente confermato le condanne decise della Corte di appello di Bologna nel maxi-processo di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’ e così pure il quadro accusatorio della storica grande operazione contro le infiltrazioni e il radicamento della criminalità organizzata calabrese in Emilia-Romagna, scattata nel 2015 con 117 arresti.

Confermata la condanna a Giuseppe Iaquinta, imprenditore e padre dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale campione del mondo: 13 anni. Il figlio, condannato a due anni con la condizionale per irregolarità nella custodia di armi, non aveva fatto ricorso. Tra gli imputati anche l’imprenditore modenese Augusto Bianchini (9 anni), Gaetano Blasco (21 anni e 11 mesi), Alfredo e Francesco Amato, rispettivamente 17 anni e 16 anni e 9 mesi; Giuseppe e Palmo Vertinelli, 16 anni e 4 mesi e 17 anni e 4 mesi.

Si tratta del secondo riconoscimento della Cassazione all’impostazione accusatoria di ‘Aemilia’, dopo quello arrivato nel 2018 con 40 condanne definitive agli imputati che avevano scelto l’abbreviato, tra cui diversi capi e organizzatori dell’associazione ‘ndranghetistica emiliana legata alla Cosca Grande Aracri di Cutro.