Negoziato Ucraina-Russia. Tre i punti sul tavolo, militare, internazionale e umanitario per salvare i civili

AgenPress – Il secondo round di colloqui tra una delegazione russa e ucraina in Bielorussia è terminato, ha detto ai media russi il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky, e le due parti hanno concordato corridoi umanitari per i civili.

“Abbiamo discusso a fondo tre punti: militare, internazionale e umanitario, e il terzo riguarda una futura regolamentazione politica del conflitto. Entrambe le posizioni sono chiare e scritte. Siamo riusciti a metterci d’accordo su alcuni di essi, ma la cosa fondamentale su cui abbiamo raggiunto un accordo oggi è stata la questione del salvataggio dei civili che si sono trovati in una zona di scontro militare.

I ministeri della difesa russo e ucraino hanno concordato di fornire corridoi umanitari per i civili e un possibile cessate il fuoco temporaneo nelle aree in cui è in corso l’evacuazione”, ha detto Medinsky ai media.

I colloqui sono durati due ore e mezza.

Nel frattempo, un negoziatore ucraino ha affermato che i colloqui non hanno prodotto alcun risultato di cui l’Ucraina aveva bisogno , ma ha affermato che esiste una “soluzione solo per l’organizzazione di corridoi umanitari”.

“Il secondo round di negoziati è terminato. Sfortunatamente, i risultati di cui l’Ucraina ha bisogno non sono ancora stati raggiunti. C’è una soluzione solo per l’organizzazione dei corridoi umanitari”, ha affermato in un tweet l’alto funzionario ucraino Mykhailo Podolyak.

Un altro membro della delegazione russa, Leonid Slutsky, ha detto a Russia 24 che entrambe le parti hanno concordato il terzo round di colloqui, che avverrà nel “futuro più prossimo”.

Vladimir Medinsky, aiutante presidenziale russo ed ex ministro della Cultura, ha detto al canale di notizie Rossiya 24 che è stato possibile trovare una comprensione reciproca su alcuni punti di trattativa – “la questione principale che abbiamo risolto oggi è la questione del salvataggio delle persone, dei civili che si sono trovati nella zona di scontri militari”.

Dice che i due ministeri della Difesa hanno concordato un formato per il mantenimento dei corridoi umanitari “per l’uscita della popolazione civile [e] sulla possibile cessazione temporanea delle ostilità nel settore del corridoio umanitario per il periodo dell’uscita della popolazione civile” .