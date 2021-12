Nel vivo il 52° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)

- Advertisement -

AgenPress. Fondamentale le informazioni offerte dal Generale Francesco Paolo Figliuolo che ufficializza come ”Di fatto oggi siamo al 68,5% della platea che ha ricevuto la completa immunizzazione. Vuol dire circa 37 milioni di vaccinati a fronte di una platea che è di 43,4 milioni”. Informativa condivisa dal Commissario straordinario all’emergenza Covid intervenendo al Congresso Nazionale che lo ha premiato con la Targa d’Oro ANMCO.

“L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha accresciuto in tutti noi la consapevolezza che se c’è un settore su cui vale la pena investire è proprio la nostra sanità” Con queste parole il Ministro della Salute On. Roberto Speranza non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai Cardiologi Ospedalieri, da ieri a congresso presso il Palacongressi di Rimini, il Ministro, rivolgendosi alla platea dei Cardiologi operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, ha voluto rimarcare, augurando un buon lavoro a tutti i partecipanti, come “il Congresso dell’ANMCO sia un’occasione preziosa per mettere a disposizione del sistema salute le buone pratiche e le conoscenze acquisite”.

Saputo come il principale leitmotiv del 52° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri ANMCO sia le applicazioni del Digitale alla Cardiologia, importante è stato il contributo offerto dalla Sottosegretaria di Stato all’Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale Sen. Assuntela Messina quando ha affermato: “Se la pandemia ci ha purtroppo ricordato il valore strategico e l’insopprimibile necessità delle strutture ospedaliere e dei presidi di sanità territoriale, la telemedicina, l’assistenza domiciliare facilitata dall’uso di tecnologie e strumenti digitali hanno dato conferma del preziosissimo contributo che possono apportare in termini di miglioramento dei servizi sanitari sul territorio, gestione dei percorsi di cura in modo di più efficace e tempestivo, realizzando, come detto, un alleggerimento del lavoro per il personale medico e anche una migliore qualità di vita dei cittadini in cura”.

“La comunità scientifica internazionale, in campo cardiovascolare, aderisce ai lavori congressuali dell’ANMCO, altresì attraverso letture e relazioni di altissimo livello che arricchiscono il dibattito specialistico e mettono al centro del sistema la cardiologia ospedaliera italiana attraverso gli importanti riconoscimenti assunti tanto in ambito clinico che sotto l’aspetto scientifico”, con queste parole il Prof. Furio Colivicchi, Presidente Nazione ANMCO, saluta l’adesione dell’American College of Cardiology al 52° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri ANMCO. Anche il Prof. Domenico Gabrielli Presidente del Congresso ANMCO di Rimini, tiene ad evidenziare che “in questi giorni stiamo affrontando tutti i temi aderenti alla nostra specialità medica, un’opportunità colta dai tanti colleghi che stanno offrendo al dibattito scientifico elementi distintivi che potranno fare la differenza dei percorsi clinici e diagnostici, proprio alla luce del perdurare dell’emergenza pandemica ancora in atto”.