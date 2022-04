New York. Fermato l’uomo sospettato della sparatoria nella metropolitana di Brooklyn

- Advertisement -

AgenPress – Il sospettato tiratore della metropolitana di Brooklyn Frank James è stato arrestato mercoledì da agenti di pattuglia nell’East Village di New York City, hanno riferito alla Galileus Web tre funzionari delle forze dell’ordine.

Gli agenti di pattuglia del 9° distretto del centro lo hanno arrestato.

- Advertisement -

Delle 29 persone ricoverate in ospedale 10 rimangono ricoverate in ospedale a partire dal primo pomeriggio di mercoledì, secondo gli ospedali locali.

Cinque persone rimangono ricoverate al NYU Langone Hospital di Brooklyn, ha detto alla Galileus Web il portavoce David Koeppel. L’ospedale ha ricoverato la maggior parte dei pazienti della sparatoria in metropolitana di ieri: 21 persone in totale. Tutte le vittime ancora ricoverate in ospedale sono in condizioni stabili con ferite non mortali, ha detto il portavoce.

Secondo gli ospedali, due persone rimangono ricoverate al Maimonides Medical Center e tre persone al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital. Tutti i pazienti sono in buone condizioni o stabili.