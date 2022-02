New York. Scomparsa nel 2019, bambina trovata viva in una stanzetta sotto le scale di una casa

- Advertisement -

AgenPress – Una bambina scomparsa da luglio 2019 è stata trovata viva lunedì in una stanza “piccola, fredda e umida” sotto una scala in una casa a tre ore da dove è scomparsa.

Paislee Shultis si trovava in una casa nella città di Saugerties, nella valle del fiume Hudson, dopo una perquisizione della polizia lunedì, hanno detto le autorità.

Paislee, che aveva 4 anni quando è scomparsa, è stata trovata in buona salute, ha detto la polizia di Saugerties. Ora è tornata sotto la custodia del suo tutore legale e si è riunita con la sorella maggiore, ha aggiunto la polizia.

I suoi genitori non affidatari, Kimberly Cooper, 33 anni, e Kirk Shultis Jr., 32 anni, sono stati accusati di interferenza con la custodia e di mettere in pericolo il benessere di un bambino.

Non era la prima volta che la polizia veniva a casa in cerca di Paislee, ma suo padre insisteva sempre sul fatto di non aver visto né lei né sua madre. Questa volta, tuttavia, la polizia è arrivata con un mandato e ha perquisito sotto le assi del pavimento.

La polizia sospettava da tempo che avessero rapito la ragazza dopo aver perso la custodia di lei e di sua sorella.

Un agente ha notato qualcosa sulle scale che portano al seminterrato che gli ha fatto dare un’occhiata più da vicino con una torcia.

“E ha visto quella che credeva fosse una coperta e basandosi su quella, ha iniziato a strappare i gradini dalle scale. E a un certo punto avevano fatto diversi gradini, potevano vedere dei piccoli piedi”.

Era la piccola Paislee, ora 6 anni, nascosta nel buco, insieme a sua madre.

“Era piuttosto squallido. Faceva freddo. C’erano delle coperte che giacevano per terra, sul pavimento di cemento. Erano completamente fradici, estremamente pesanti. Ora crediamo che ogni volta negli ultimi due anni che siamo andati alla residenza con nuovi contatti, è qui che il bambino e la madre si sarebbero nascosti”.

I vicini sono rimasti sbalorditi dal fatto che la bambina scomparsa fosse stata in casa per tutto il tempo. Hanno detto di non aver mai visto Paislee fuori, ma il capo della polizia dice che aveva la sua camera da letto all’interno.

La polizia dice che la bambina era in buona salute, a parte essere stata allontanata dalla società e tenuta a casa dei Saugerties per così tanto tempo.

“La bambina non ha avuto l’opportunità di andare a scuola. Siamo abbastanza certi che probabilmente non stava ricevendo cure mediche adeguate”, ha detto l’agente. “Ovviamente, la famiglia non poteva portarla da un dottore perché era una persona scomparsa. L’altra preoccupazione è che hai un figlio che non scrive né legge perché non ha avuto l’opportunità di andare a scuola. Lo faranno adesso”.

Il giudice minorile ha affidato Paislee Shultis al tutore legale e l’ha riunita alla sorella maggiore. La donna, il compagno e il padre di lui son stai arrestati e accusati di interferenza con la custodia di un minore e di mettere in pericolo il benessere di un bambino.