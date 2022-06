New York. Soldato entra in una condotta per salvare Lilah, golden retriever che era scomparsa

- Advertisement -

AgenPress – Una golden retriever scomparsa di nome Lilah, è stata ritrovata in una condotta sotterranea nello stato di New York. Il proprietario ha fatto di tutto per farla uscire fuori attirandola con prelibatezze per cani al burro di arachidi o formaggio.

Alla fine, il soldato di stato Jimmy Rasaphone ha deciso di strisciare per circa 15 piedi (5 metri) nel tubo sotto una strada rurale per salvarla.

“Si è accucciato ed è letteralmente scomparso nella buca con un guinzaglio che aveva un girocollo”, ha detto il proprietario di Lilah, Rudy Fuehrer, che domenica mattina ha chiamato i servizi di emergenza. “Riuscivo a malapena a muovere le braccia e a mettere il guinzaglio intorno alla testa del cane”.

Il soldato e il cane sono emersi entrambi fradici, ma al sicuro.

Il cane di 13 anni era scomparso da venerdì pomeriggio. Fuehrer stava portando a spasso gli altri due cani – entrambi figli di Lilah – a poche centinaia di metri dalla strada da casa sua domenica quando ha sentito un guaito lamentoso.

Fuehrer, che vive vicino a Binghamton, ha provato a portare fuori il cane stanco e confuso, ma alla fine ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria.

Rasaphone e il suo partner si sono presentati in pochi minuti. Rasaphone ha detto che sarebbe andato nel tubo poiché era il più piccolo di loro tre. Fuehrer stima che il diametro del tubo fosse inferiore a 2 piedi (60 centimetri). È stato in grado di tirare fuori Lilah dopo che Rasaphone è emerso.

“Inutile dire che la porterò fuori al guinzaglio, perché non voglio più scappatelle”, ha detto il proprietario felice.