New York. Spari in metropolitana. L’uomo arrestato rischia l’ergastolo

AgenPress – Il capo degli investigatori del dipartimento di polizia di New York City, James Essig, ha spiegato cosa ha fatto Frank James dopo aver sparato ai passeggeri di una metropolitana di Brooklyn martedì.

“Crediamo, ma questo è ancora all’inizio dell’indagine, che dopo aver sparato contro innocenti passeggeri della metropolitana di New York City, è salito a bordo di un treno ed è sceso nella 25a strada.

Abbiamo anche una foto di quella. La pistola usata in questa – una Glock da 9 millimetri – che è stata recuperata sulla scena del crimine, è stata acquistata nel 2011 in Ohio”, ha detto Essig.

Il funzionario ha anche notato che l’elmetto da costruzione che indossava James era stato recuperato in un bidone della spazzatura.

Essig ha detto che i funzionari hanno quindi rintracciato la posizione di James prima che fosse arrestato.

“Abbiamo rintracciato il signor James, e il suo ultimo luogo noto era 7th Avenue e 9th Street a Park Slope, entrando nella metropolitana. Pochi minuti fa, per fortuna, gli agenti di pattuglia del NYPD del 9° distretto hanno risposto a St. Marks [Place] e First Avenue, dove lo hanno arrestato senza incidenti”, ha detto Essig, notando che il sospetto era a Park Slope verso le 9:15 ET di ieri.

Kenneth Corey, il capo del dipartimento della polizia di New York, ha descritto come si è svolto l’arresto oggi, spiegando che gli investigatori hanno ricevuto una soffiata da Crime Stoppers secondo cui il sospetto si trovava in un McDonald’s tra la 6th Street e la First Avenue nell’East Village.

Il procuratore degli Stati Uniti di Brooklyn ha dichiarato che l’uomo sarà accusato dalla corte federale.

Breon Peace, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha affermato che Frank James dovrà affrontare molteplici accuse, incluso l’uso di un’arma pericolosa per causare la morte e gravi lesioni ai passeggeri e ai dipendenti della metropolitana di New York. Peace ha affermato che James è stato accusato di un conteggio di violazione della 18 USC 1992(a)(7), che proibisce attacchi terroristici e altri violenti contro i sistemi di trasporto di massa.

Se condannato, dovrà affrontare una condanna fino all’ergastolo, ha detto Peace, aggiungendo che intende dimostrare che “James ha attraversato un confine di stato per commettere il reato e ha trasportato materiali attraverso un confine di stato in aiuto alla commissione del reato”.