News York. Lo zoo del Bronx festeggia la nascita di un raro canguro arboricolo

- Advertisement -

AgenPress – La nascita del canguro arboricolo Joey di Matschie “è una nascita emozionante per lo zoo del Bronx e un’opportunità unica per le persone di osservare uno degli adattamenti evolutivi più intriganti della natura”, ha detto il direttore dello zoo Jim Breheny in un comunicato stampa.

Il canguro arboricolo di Matschie è originario della Papua Nuova Guinea ed è elencato come in via di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. È arboreo e vive nelle foreste pluviali di montagna.

- Advertisement -

La specie è molto più piccola del famoso canguro rosso australiano. Il canguro arboricolo di Matschie maschio adulto pesa tra 20 e 25 libbre (9–11 kg). Il joey ha all’incirca le dimensioni di un pollice umano alla nascita, hanno detto i funzionari dello zoo. Il piccolo joey striscia attraverso la pelliccia della madre per entrare nel suo marsupio ed emerge dopo circa sette mesi.

“In questa fase di sviluppo, Joey trascorrerà molto tempo nel marsupio di sua madre con solo la testa che sporge”, ha detto Breheny. “Man mano che matura, inizierà a esplorare il suo ambiente e inizierà a trascorrere brevi periodi di tempo fuori dalla sacca”.

Gli ambientalisti ritengono che meno di 2.500 canguri arboricoli di Matschie rimangano allo stato brado. Sono minacciati dalla distruzione dell’habitat, dalla caccia e da altre attività umane.