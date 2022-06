Nicaragua. Partorisce in riva all’Oceano senza medici e lo pubblica sui social. Video

AgenPress – Una donna ha suscitato polemiche ed è diventata virale sui social dopo aver dato alla luce il suo bambino nell’oceano e senza assistenza medica. Questa è la storia.

Attraverso i social, Josy Peukert, 37 anni, ha condiviso le immagini del momento in cui ha dato alla luce suo figlio nell’Oceano Pacifico, nello specifico a Majagual Beach, in Nicaragua, mentre era accompagnata dal suo compagno, Benni Cornelius.

“Le onde avevano lo stesso ritmo delle contrazioni, quel flusso regolare mi ha fatto sentire davvero bene”, ha detto Peukert.

Riguardo al motivo per cui ha partorito nell’oceano, la donna ha assicurato di aver avuto questa idea per molto tempo e che le condizioni dell’acqua quel giorno (27 febbraio) erano adeguate.

“Dopo che Bodhi è nato e avvolto negli asciugamani, sono tornata al mare per rinfrescarmi. Poi mi sono vestita, abbiamo fatto le valigie e sono andata a casa, dove noi tre siamo andate dritti a letto. Più tardi quella stessa notte, abbiamo pesato Bodhi con una bilancia da bagaglio e pesava 3,5 chilogrammi.

Josy Peukert ha anche detto che voleva che il suo bambino venisse partorito senza intervento medico, una procedura nota anche come “parto gratuito” perché medici e ostetriche minimizzano ciò che il corpo può fare da solo. “Volevo essere senza preoccupazioni per una volta”, ha detto la 37enne, riferendosi ad altre consegne con cui non aveva avuto una buona esperienza.

Josy ha aggiunto che voleva avere il suo bambino senza aiuto perché “Medici e ostetriche portano via ciò che il corpo femminile può fare da solo”.

“Ho osservato le maree per settimane e, quando è stato il momento giusto per partorire, ho capito che la spiaggia sarebbe stata sicura per noi”.

Quando Peukert ha notato che le contrazioni stavano iniziando, è andata in spiaggia con il suo partner mentre i bambini più grandi stavano aspettando il loro nuovo fratello a casa di un amico.

Dopo aver condiviso la sua esperienza sul suo Instagram, Josy ha ricevuto commenti e critiche sulla sua decisione di partorire liberamente nell’oceano, a cui ha risposto:

“Bodhi è nato nel sole di mezzogiorno quando c’erano circa 35 gradi, non eravamo affatto preoccupati che avesse freddo e io non ero preoccupato per le infezioni trasmesse dall’acqua. È perfettamente sano. Ho fatto tutte le ricerche di cui avevo bisogno per assicurarmi che fosse sicuro. L’acqua è una barriera clinicamente provata”.

La pubblicazione sui social ha suscitato forti polemiche. Mentre alcuni utenti hanno applaudito la decisione della giovane donna di partorire nell’oceano, altri hanno criticato questo modo non convenzionale di avere un bambino a causa dei rischi che può correre. “C’è qualche rischio per il bambino?” ha chiesto un utente.