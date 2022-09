Nicita (PD): “Abbiamo di fronte una destra molto feroce, come quella di Tremonti”

- Advertisement -

AgenPress. Antonio Nicita, esponente del Pd, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

Sulla campagna elettorale.

“Abbiamo di fronte una destra molto feroce, come quella di Tremonti. C’è una costruzione retorica assolutamente anti europea. Noi dobbiamo essere motori della costruzione europea, non rivendicare dei motori che corrispondono all’autoisolamento”.

Sul caro energia.

“Il Pd si è speso moltissimo in un governo di unità nazionale perché tutto quello che sta accadendo era assolutamente noto.

Avevamo chiesto per primi di mettere un tetto al prezzo del gas. Il fatto che oggi chi ha capitanato le destre per far cadere il governo dica che il governo non sta facendo nulla è un paradosso. E’ paradossale che si chieda l’aiuto di Draghi da parte di chi ha determinato la caduta dello stesso. Ci deve essere un tetto europeo al gas, il mercato dell’energia è molto complesso quindi un tetto europeo è quello che serve per influenzare i prezzi. Quello che si può fare subito è iniziare a fissare un tetto alla parte del prezzo del gas che concorre alla costruzione dell’energia elettrica rinnovabile. Noi proponiamo questo disaccoppiamento che può essere fatto immediatamente. L’altra cosa che proponiamo è di raddoppiare i crediti d’imposta alle bollette”.