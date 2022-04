Nicola Trisciuoglio (Legale Roberto Fiore): Fiore scarcerato manda un ringraziamento a chi gli è stato vicino

AgenPress. “La riconoscenza e gratitudine di Roberto Fiore vanno a tutti quelli che gli sono stati vicini nel corso di questa detenzione, in particolare e soprattutto a coloro che da sponde avverse hanno manifestato con la loro “reale” presenza la solidarietà alle sue condizioni di detenzione carceraria… “primus inter pares” a Umberto Baccolo giornalista radicale dalla profonda umanità che per primo ha dato voce a Roberto quando era astretto in condizioni di indegna detenzione nel lager di Poggioreale ed a Rita Bernardini Presidente di Nessuno Tocchi Caino che non ha esitato a schierarsi accanto al detenuto Fiore… ed ai cattivi di “Forza Nuova”.

Ed ancora al Garante dei Detenuti della Regione Campania Prof. Samuele Ciambriello ed al Garante dei Detenuti della città di Napoli Pietro Ioia che si sono impegnati a tutela del suo caso, così come a tutela di tutti i detenuti dell’inferno Poggioreale nel momento della esplosione dell’epidemia da Covid19 nel carcere partenopeo…” dichiara in esclusiva l’avvocato Nicola Trisciuoglio al quotidiano Spraynews da parte di Roberto Fiore appena scarcerato e tradotto ai domiciliari.

“Un grazie consegnatomi e da porgere ancora a tutti che in questi mesi hanno tenuto accesa la fiaccola della speranza che al fine potesse verificarsi questo primo passo verso la libertà… alle oltre trecento docenti napoletane e del meridione d’Italia, ai lavoratori di ogni categoria… che oggi al diffondersi della notizia della concessione degli arresti domiciliari, hanno gioito con sincera commozione, riconoscendo in Fiore non il leader di una forza politica, ma il compagno che le ha affiancate e sostenute nelle battaglie legali per la tutela del posto di lavoro e della retribuzione… a difesa dei loro diritti costituzionalmente garantiti… quando Fiore è diventato di fatto e di diritto l’autentico ed unico difensore della Costituzione Italiana…” conclude l’avvocato Trisciuoglio riportando il messaggio di Fiore.