Nigeria. Deborah, ragazza cristiana, accusata di blasfemia, è stata lapidata e bruciata

Deborah Samuel è stata uccisa da studenti musulmani che si sono infuriati dopo aver letto un messaggio WhatsApp che hanno ritenuto offensivo per il profeta Maometto

AgenPress – Studenti musulmani nel nord-ovest della Nigeria hanno lapidato a morte una studentessa cristiana e poi le hanno bruciato il corpo dopo averla accusata di blasfemia contro il profeta Maometto, ha detto la polizia giovedì (12 maggio). Il caso si è verificato nello stato di Sokoto, dove la Sharia viene applicata insieme al diritto comune, come in altri stati del nord della Nigeria.

Decine di studenti della scuola Shehu-Shagari si sono infuriati dopo aver letto un commento pubblicato sui social media dalla collega studentessa cristiana Deborah Samuel che consideravano offensivo del profeta Maometto, Sanusi Abubakar, portavoce della polizia di Sokoto, ha affermato in una nota.

Il portavoce della polizia di Sokoto, Sanusi Abubakar, ha detto che gli studenti dell’istituto Shehu-Shagari, infuriati, hanno prelevato con la forza la giovane “dalla stanza dove era stata portata in salvo dai funzionari dell’istruzione”, uccidendola, e che sono sono stati arrestati due sospetti. Un video condiviso sui social mostra la studentessa morta e riversa a faccia in giù tra decine di sassi lanciati dai suoi aguzzini.

La polizia ha dichiarato che tutti i sospetti identificati in questo video saranno arrestati, mentre il governo locale ha disposto l’immediata chiusura della scuola per accertare “le cause antiche e immediate” di questa vicenda.

Nell’Islam, la blasfemia, specialmente contro il Profeta, è punibile con la morte, secondo la Sharia. La legge islamica è stata introdotta nel 2000 in dodici stati della Nigeria settentrionale. Questi tribunali, che operano a fianco del sistema giudiziario statale, hanno già emesso condanne a morte per adulterio, blasfemia o omosessualità, ma finora non sono state eseguite esecuzioni. Due musulmani erano stati condannati a morte nel 2015 e nel 2020 dai tribunali islamici per blasfemia contro il Profeta.