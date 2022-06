Nigeria. Uomini armati sparano dentro una Chiesa cattolica. 50 morti, anche bambini. Il dolore del Papa

- Advertisement -

AgenPress – Uomini armati hanno aperto il fuoco sui fedeli e fatto esplodere esplosivi in ​​una chiesa cattolica nel sud-ovest della Nigeria, provocando la morte di 50 morti.

Gli aggressori hanno preso di mira la Chiesa cattolica di San Francesco nello stato di Ondo proprio mentre i fedeli si sono riuniti la domenica di Pentecoste, ha affermato il legislatore Ogunmolasuyi Oluwole. Tra i morti c’erano molti bambini, disse.

Anche il sacerdote presidente è stato rapito, ha detto Adelegbe Timileyin, che rappresenta l’area di Owo nella camera legislativa inferiore della Nigeria.

“I nostri cuori sono pesanti”, ha twittato domenica il governatore di Ondo Rotimi Akeredolu. “La nostra pace e tranquillità sono state attaccate dai nemici del popolo”.

Le autorità non hanno rilasciato immediatamente un bilancio ufficiale delle vittime. Timileyin ha detto che almeno 50 persone sono state uccise, anche se altri hanno messo la cifra più alta. I video che sembravano provenire dalla scena dell’attacco mostravano fedeli che giacevano in pozze di sangue mentre le persone intorno a loro piangevano.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha affermato che “solo i demoni della regione inferiore avrebbero potuto concepire e compiere un atto così vile”, secondo una dichiarazione del suo portavoce.

“Non importa cosa, questo paese non cederà mai alle persone malvagie e malvagie, e le tenebre non vinceranno mai la luce. Alla fine vincerà la Nigeria”, ha affermato Buhari, eletto dopo aver promesso di porre fine alla prolungata crisi della sicurezza in Nigeria.

A Roma papa Francesco ha risposto alla notizia dell’attentato.

“Il papa ha appreso dell’attacco alla chiesa di Ondo, in Nigeria, e della morte di decine di fedeli, molti bambini, durante la celebrazione della Pentecoste. Mentre si chiariscono i dettagli, papa Francesco prega per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpito in un momento di festa, e li affida entrambi al Signore perché mandi il suo spirito a consolarli”, ha affermato il Vaticano in una nota diffuso dalla sala stampa.

Non è stato subito chiaro chi ci fosse dietro l’attacco alla chiesa. Mentre gran parte della Nigeria ha lottato con problemi di sicurezza, Ondo è ampiamente conosciuto come uno degli stati più pacifici della Nigeria. Lo stato, tuttavia, è stato coinvolto in un violento conflitto crescente tra agricoltori e pastori.

Le forze di sicurezza nigeriane non hanno risposto immediatamente alle domande su come si è verificato l’attacco o se ci sono indizi sui sospetti. Owo si trova a circa 345 chilometri (215 miglia) a est di Lagos.

“Nella storia di Owo, non abbiamo mai vissuto un incidente così brutto”, ha affermato il legislatore Oluwole. “Questo è troppo.”