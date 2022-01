No green pass. Roma. Lacrimogeni e idranti sulla folla. in 10mila in piazza del Popolo

- Advertisement -

AgenPress – Circa 10mila persone si sono radunate a piazza del Popolo per quello che doveva essere un sit-in di protesta. I dimostranti, tra cui anche militanti di Forza Nuova, hanno però dato vita a un corteo non autorizzato. Alcuni dei partecipanti hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino e la polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con cariche.

Sul posto anche i carabinieri e la Guardia di Finanza. A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell’ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.

Le persone avanzano verso largo Chigi da via del Tritone. Da parte dei manifestanti sono partite sassaiole contro le camionette della polizia. Le vie del centro sono chiuse e presidiate dalla polizia, su entrambi i lati, nei tratti verso piazza del Popolo e piazza Venezia.