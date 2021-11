No green pass. Sindaco Trieste firma ordinanza per manifestazioni. Obbligo mascherina fino al 30 novembre

- Advertisement -

AgenPress – Fino al 30 novembre gli organizzatori di manifestazioni nel comune di Trieste dovranno prevedere la presenza di personale – facilmente riconoscibile – che controlli, nel corso della manifestazione, il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine. Il personale di controllo dovrà essere in numero non inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti e i nomi dovranno essere consegnati alla questura. È il contenuto dell’ordinanza urgente emessa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per far fronte all’emergenza epidemiologica.

L’ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 di domani, 5 novembre alla mezzanotte del 30 novembre; la sua inosservanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro. Il provvedimento è stato deciso sulla scorta dell’aumento dei contagi in Fvg e soprattutto a Trieste, dovuto in particolare a un focolaio riconducibile ai partecipanti alle manifestazioni di protesta contro l’obbligatorietà del Green pass.

- Advertisement -

Il provvedimento prevede anche che “il personale addetto all’attività di controllo sia facilmente identificabile, ad esempio indossando una pettorina fluorescente di colore giallo o arancione” e che, come detto, “il numero di persone addetto al controllo non sia inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti di cui è prevista la presenza”.

Infine, Dipiazza ha stabilito di “predisporre un elenco nominativo del personale addetto al controllo da consegnare alla questura a seguito della presentazione del preavviso di manifestazione”. Il sindaco dopo il 30 novembre si riserva “una successiva valutazione all’evidenza della situazione emergenziale”.