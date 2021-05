Nobili (Iv): “Nessuno pensi di sabotare Draghi, secondo noi deve andare avanti anche oltre il 2023”

AgenPress. “C’è qualcuno che di giorno dice che Draghi va bene e poi magari di notte rema contro. Se qualcuno pensa di sabotare il governo, noi saremo le sentinelle dell’agenda di Draghi perché quella è esattamente l’agenda che Italia viva voleva alla guida del Paese.

Questo governo deve durare fino al 2023 e secondo me andare anche oltre, anche perché nessuno si illuda che basti approvare il Pnrr e avere l’autorevolezza di Draghi per farlo approvare dall’Europa, abbiamo un cronoprogramma ben preciso con impegni che abbiamo preso con l’Europa e se non li manterremo perderemo i finanziamenti”.

Così Luciano Nobili, deputato di Italia viva, è intervenuto nella trasmissione “Restart”, condotta da Aurora Vena su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).