Non mettete campanellino e collarino ai gatti. E’ una vera e propria tortura che provoca stress e danni all’udito

- Advertisement -

Chi afferma il contrario, sostenendo di “non essere d’accordo”, dimostra di non sapere di cosa parla. A questo mondo esistono le opinioni personali, assolutamente legittime, e i dati di fatto oggettivi ed incontestabili. Si tratta di due cose diametralmente opposte: il dato di fatto oggettivo NON è soggetto ad interpretazioni, NON varia in funzione dei punti di vista e quindi NON cambia in base alla propria opinione. Per questo motivo è definito OGGETTIVO.