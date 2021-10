Norvegia. Convertito all’Islam l’autore della strage a Kongsberg. Ha ucciso 5 persone con archi e frecce

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – E’ un danese di 37 anni l’autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud-est della Norvegia, convertito all’Islam. Lo ha affermato la polizia norvegese durante una conferenza stampa nella quale ha anche affermato di essere stata in contatto con il sospettato per timori di radicalizzazione.

Armato di arco e frecce, il giovane ha preso di mira i passanti in diverse zone della cittadina uccidendo cinque persone e ferendone due.

La polizia, intervenuta in forze, ha arrestato l’aggressore dopo un breve scontro, ribadendo a più riprese che ha agito da solo.

Questa mattina è attesa la conferenza stampa degli inquirenti per un aggiornamento su quanto accaduto e per conoscere l’entità delle accuse a carico dell’aggressore che nel frattempo è stato trasportato nel carcere della cittadina di Drammen. Le autorità non hanno escluso l’ipotesi dell’attentato terroristico. “Dal corso degli eventi, è naturale considerare se si tratti di un atto di terrorismo”, ha detto il capo della polizia di Drammen, Oyvind Aas.

L’attacco è arrivato alla vigilia dell’insediamento di un nuovo governo dopo che le elezioni parlamentari del mese scorso hanno spodestato il partito conservatore di lunga data.

Giovedì il leader laburista Jonas Gahr Store assumerà il ruolo di primo ministro. In un post su Facebook, Store ha descritto l’attacco come un “atto crudele e brutale”.

Parlando a una conferenza stampa a tarda notte nella capitale, Oslo, il primo ministro uscente del paese Erna Solberg ha descritto gli sviluppi a Kongsberg come “raccapriccianti” e ha promesso che “tutte le risorse necessarie” sarebbero state dispiegate.