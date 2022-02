- Advertisement -

E’ leggero, veloce e tutta sostanza, esteticamente non sarà al top ma si rivela ottimo per la produttività. Buona l’autonomia della batteria.

I notebook con schermo da 14″ hanno quasi sempre qualche compromesso, anche se in misura inferiore rispetto ai 13 pollici. Possono essere anche molto veloci, ma al prezzo di una certa rumorosità delle ventole o di una produzione di calore eccessiva, oppure sottili e leggeri ma privi di porte di espansione. Il Notebook Tecra A40, un 14 pollici pensato per chi lavora, si presenta come un portatile di fascia business molto equilibrato: non è una piuma ma il peso di 1,5 kg circa lo rende comunque maneggevole. Lo spessore contenuto (1,9 cm) ha consentito di elevare al massimo l’espandibilità e la connettività, anche cablata.

Particolare attenzione è stata posta nella sicurezza, attiva e passiva: troviamo un Bios proprietario e il supporto Tpm 20, la possibilità di cifrare l’intero disco, l’autenticazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, il tutto unito a un telaio robusto (benché in plastica) che ha superato alcuni test dello standard Mil-Std-810H riguardo a urti, cadute, infiltrazioni, temperature e vibrazioni. Scrivere testi anche lunghi non è un problema, grazie a una tastiera ampia, comoda e con una meccanica apprezzabile. E retroilluminata e resiste ai liquidi.

Il touchpad è ampio e preciso. La webcam ha uno sportellino meccanico per la privacy, la qualità è modesta al pari dei due altoparlanti; audio e video sono adeguati per le video chiamate, ma meglio non chiedere troppo. Il display è un Ips con risoluzione Full Hd, ha un efficace trattamento antiriflesso e un buon contrasto, però non è molto luminoso (viene dichiarato il modesto

valore di 220 nits) e la resa dei colori non è ottimale per il fotoritocco. In ogni caso va più che bene per il classico lavoro da ufficio, è nitido anche utilizzando applicativi di disegno tecnico. Avremmo preferito un fattore di forma più squadrato tipo il 4:3 o 5:4 anziché il 16:9, che è ottimo per i film ma meno per i documenti e i fogli di calcolo. Osservando il perimetro del telaio spiccano le due porte Thunderbolt 4 che veicolano anche la connessione Usb Type-C 3.2 Gen 2, a fianco di altre due porte Usb 3.2 full size. Sempre apprezzabile la porta Ethernet, con un connettore a scomparsa. Accedere all’interno del notebook è semplice e si può espandere la Ram o sostituire Ssd e scheda wireless.

La prova sul campo del nuovo Notebook Tecra A40

Notebook Tecra A40



e quantitativo di Ram. La sensazione di robustezza e affidabilità traspare già dopo poche ore di utilizzo; tutto funziona come deve e si lavora spediti, anche perché non ci sono utility noiose

La sensazione di robustezza e affidabilità traspare già dopo poche ore di utilizzo; tutto funziona come deve e si lavora spediti, anche perché non ci sono utility noiose preinstallate. La plastica del telaio è di buona qualità e fornisce una sensazione piacevole, tra l'altro è trattata con vernice antibatterica. Il Tecra A40, utilizza processori Intel core di undicesima generazione (Core i7 nel nostro caso) e sorprende per la silenziosità e per la bassa produzione di calore. All'interno ci sono due ventole e un grosso dissipatore con heatpipe, evidentemente questo sistema sovradimensionato permette di smaltire il calore in maniera molto efficiente. Le prestazioni sono quelle attese e non abbiamo notato rallentamenti dovuti al throttling. Lavorare con questo notebook è un piacere, sia a livello ergonomico sia per le prestazioni buone in ogni settore, grazie anche all'oculata scelta di Ssd e quantitativo di Ram.

La Gpu integrata è di classe Iris Xe, adeguata per un utilizzo business; in ogni caso il tipo di display non suggerisce un utilizzo con applicativi di grafica professionale. L’interfaccia Wi-Fi basata su chip Intel si è dimostrata affidabile, veloce e con una buona portata. Apprezzabile anche l’autonomia, che raggiunge le nove ore con un utilizzo da ufficio. Il notebook ha Windows 10 Pro preinstallato, ma è certificato per l’aggiornamento (gratuito) a Windows 11. La garanzia base di due anni può essere estesa acquistando uno dei vari pacchetti opzionali;

Caratteristiche Tecniche

Notebook Tecra A40

Processore: Intel Core i7-1165G7

Memoria installata / massima: 16 / 32 GB

Disco fisso: Ssd Nume Kioxia BG4 512 GB

Chip grafico: Intel Iris Xe

Chip di rete: Intel Gigabit + Intel Wi-Fi 6 AX201

Display (pollici / tecnologia / risoluzione): 14 / lps / 1.920 x 1.080

Porte: 2x Usb 3.2 Gen 2 Type-C, 2x Usb 3.2 Gen 1 Type-A, Hdmi 2,0, Rj-45, slot micro Sd, jack audio combo « Batteria (tecnologia / capacità): ioni di litio / 53 Wh

Dimensioni: 32,3 x 22 x 19 cm – Peso: 145 kg – Sistema operativo: Windows 10 Pro

L’ articolo è stato pubblicato anche su: alexahmsolutions.it