Lombardia, Cattaneo (NCI): “Fontana si è scusato, ora stop alle polemiche strumentali”

Agenpress. “L’espressione usata da Fontana è certamente infelice, ma si è scusato e ha corretto il tiro spiegando che si è trattato di una frase uscita male. Conosco personalmente Fontana e so che in lui non c’è alcun tipo di flessione razzista e sono certo che in futuro non userà più espressioni equivocabili.

Ora stop alle polemiche sterili e strumentali alimentate ad arte da Pd e M5S. Andiamo avanti sulle proposte e i contenuti per la Lombardia” è il commento di Raffaele Cattaneo esponente di Noi con l’Italia e Presidente del Consiglio regionale della Lombardia