Migranti. Acerbo (PRC): “Altro che lapsus, Fontana dovrebbe ritirarsi”

Agenpress. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, ha dichiarato:

«Parlare di razza bianca non può essere liquidato come un lapsus. Non si può neanche definire di centrodestra un candidato che si esprime come questo Fontana. La Lega di Salvini da anni alimenta in maniera criminale razzismo e xenofobia per raccattare voti. Questi camerieri di Berlusconi hanno bisogno di questa demagogia nazista per far dimenticare tutti gli scandali in cui sono coinvolti insieme ai loro alleati. La Lega ormai parla la lingua delle formazioni neonaziste.

E purtroppo il più bieco razzismo viene sdoganato e cavalcato un giorno sì e l’altro pure sui media. E’ evidente che parlare di “razza bianca” è segno di ignoranza e della miseria culturale di questi politicanti da quattro soldi ma è estremamente rivelatorio che al fondo della propaganda leghista c’è il razzismo».