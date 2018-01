È morta Dolores O’Riordan voce della band irlandese The Cranberries

Agenpress. E’ morta improvvisamente a Londra Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries”. Aveva 46 anni.

“La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli – ha dichiarato – la sua agente”

Nell’estate del 2017 la band aveva annullato il tour europeo proprio a causa dei problemi di salute della cantante. Secondo alcuni media britannici la cantante sarebbe stata trovata morta nella sua stanza d’hotel.

Nel novembre 2014 la cantante, che pare soffrisse di un disturbo bipolare della personalità, era stata arrestata all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, per aver aggredito una hostess e un poliziotto. In passato, negli anni Novanta, la cantante aveva sofferto di anoressia, e anche all’epoca la band si era fermata. Lei aveva rivelato: «Avevo semplicemente smesso di mangiare, la mia dieta si basava su sigarette e caffé».