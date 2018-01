Al via le iscrizione online – dalle 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2018

Agenpress. Al via – dalle 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio 2018 – le iscrizione online degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Anche chi intende iscriversi ai corsi dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito) dovrà farlo tramite il sito dedicato www.iscrizioni.istruzione.it.

L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni online’ resta sempre facoltativa”.

Per la scuola dell’infanzia statale la domanda rimane cartacea.

Non sono previste priorità per le domande inoltrate per prime: “Non è un ‘click day’- scrive il ministeri dell’istruzione – sara’ possibile effettuare la procedura di iscrizione per tutto il periodo indicato”.

Per procedere con l’iscrizione e’ necessario essere registrati. Coloro che hanno un’identita’ digitale SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale) potranno accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identita’. Altrimenti si deve procedere con la registrazione. All’interno del sito dedicato è possibile reperire tutte le informazioni utili per lo svolgimento della procedura e alcuni tutorial.

Per chi non avesse ancora deciso la scuola a cui iscriversi e’ possibile consultare il sito ‘Scuola in Chiaro’ dove poter trovare tutte le informazioni utili per ciascuna scuola: dall’organizzazione percorso di studi, all’organizzazione oraria, l’autovalutazione delle scuole grazie alla quale è possibile conoscere punti di forza e obiettivi di miglioramento.

Per quanto riguarda la scuola primaria e’ possibile scegliere, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole. Il sistema di iscrizioni online comunichera’ di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione.

Per la secondaria di I grado i genitori possono scegliere, negli istituti che lo consentono, tra le diverse articolazioni dell’orario settimanale che puo’ essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato). Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online.

Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola. Anche in queseto casoi sarà possibile indicare altre due scuole oltre a quella che costituisce la prima scelta.

Chi deve iscriversi alla scuola secondaria di II grado dovra’ anche scegliere anche l’indirizzo di studio tra quelli disponibili e potra’ indicare un massimo di tre istituti.

A partire nuovo anno scolastico 2018/2019 sara’ possibile scegliere anche uno dei cento percorsi sperimentali, attivati in altrettante classi prime di Licei e Istituti tecnici, per la conclusione del percorso di studi in quattro anni (link: gli istituti ammessi alla sperimentazione).

Novita’ anche per gli indirizzi professionali: i percorsi saranno di 5 anni (un biennio piu’ un triennio) gli indirizzi passeranno da 6 a 11 (agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; pesca commerciale e produzioni ittiche; industria e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e assistenza

tecnica; gestione delle acque e risanamento ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Nella circolare ministeriale del 13 novembre 2017 inoltre sono contenute le informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni degli studenti con disabilita’ o con disturbi specifici di apprendimento. Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana sara’ possibile procedere all’iscrizione anche in assenza di codice fiscale: una funzione di sistema, infatti,

consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituira’ con il codice fiscale definitivo.