Antitrust, multa da 4 mln a 6 portali turismo online

Agenpress. L’Antitrust ha condannato 6 agenzie e comparatori turistici online, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie superiori a 4 milioni di euro.

“Bene, sempre più italiani usano siti comparatori per confrontare i prezzi o acquistano vacanze on line. E’ importante, quindi, che ci sia trasparenza e, soprattutto, che si ponga fine a pratiche illegittime che ostacolano il pieno sviluppo dell’E-commerce, come quella di addebitare supplementi di prezzo non dovuti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non è un caso che la nostra associazione ha appena stilato una guida per informare meglio i consumatori sui loro diritti, scaricabile gratuitamente dal nostro sito” conclude Dona.

Di seguito un estratto della guida: