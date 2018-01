Elezioni 2018. Di Maio e i vaccini. Quarto mondo

Agenpress – Luigi Di Maio (M5S), che si candida a guidare il prossimo governo, ha dichiarato, nel corso di una trasmissione radiofonica, che non è contro i vaccini ma contro l’obbligo di vaccinazione. “Noi faremo una legge sulla raccomandazione dei vaccini”, dichiara. E’ la stessa posizione di Matteo Salvini (Lega) (1).

Nel frattempo che i cittadini si convincano, o non si persuadano, della necessità di vaccinarsi, cosa farà Luigi Di Maio se andrà al governo? Lascerà che i bambini non vaccinati frequentino la scuola con il rischio di infettare gli altri bambini che non possono essere vaccinati per motivi di salute? Metterebbe a rischio la salute e la vita di questi bambini?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha reso note le statistiche mondiali sull’incidenza del morbillo nel 2016 (2).

1) India 46.716 casi;

2) Nigeria 8.414 casi;

3) Cina 5.469 casi;

4) Pakistan 5.469 casi;

5) Italia 4.803 casi.

L’Italia è a quinto posto ma sarebbe al primo se rapportiamo il numero dei casi esaminati alla popolazione. Roba da quarto mondo.

Grazie alla vaccinazione, nel periodo 2000-2016, il numero di morti nel mondo, a causa del morbillo, è passato da 550 mila a circa 90 mila.

Con la vita e la salute delle persone non si può fare campagna elettorale.

Di Maio, o Salvini, al governo con la “raccomandazione” sui vaccini? No, senza grazie.

(1) https://www.aduc.it/comunicato/elezioni+2018+salvini+vaccini_27315.php

(2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/

Primo Mastrantoni, segretario Aduc