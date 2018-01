Elezioni, Gardini (FI): Moscovici? Irrituale entrare in casa d’altri a poche settimane dal voto

Agenpress. “Moscovici? È andato fuori tema: non tanto per il merito delle considerazioni espresse, su cui è utile riflettere, quanto perché è irrituale “entrare in casa d’altri” in questo modo a poche settimane dal voto per le nostre politiche”.

Così dalla Plenaria di Strasburgo Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, replica alle parole del Commissario Ue agli Affari economici.

“Ciò che lascia perplessi – prosegue Gardini – è il ragionamento sull’utilità o meno di non sforare il famoso 3% È noto a tutti infatti che un attimo dopo scatterebbero le clausole di salvaguardia: per cui gli elettori stiano attenti alle boutade elettorali di M5s e Pd”.

“Fa specie l’intromissione su un piano che è altro rispetto al ruolo ed alle delicatissime mansioni di Moscovici. Quello è il dato che salta maggiormente all’occhio e che, a parti invertite, avrebbe certamente sollevato un polverone”, conclude l’europarlamentare.