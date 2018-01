Meteo. Neve al Nord Italia. Temperature stazionarie

Agenpress – Meteo. Torna la neve al Nord Italia e in particolare sulle Alpi, con nevicate già dal mattino a quote anche basse sui settori orientali. Qualche fiocco di neve anche sulle pianure friulane nelle prime ore del giorno, tempo più asciutto altrove con molte nubi anche basse.

Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali tirreniche, dove sono attese piogge e pioviggini sia nelle ore diurne che in quelle serali accompagnate dalla neve in Appennino fin verso i 1200 metri . Più stabile sull’Adriatico con nubi sparse alternate a locali schiarite.

Piogge e pioviggini al Sud ed in particolare sul versante tirrenico e sulla Sardegna per tutto l’arco della giornata, mentre su Sicilia, Molise, Puglia e Basilicata il tempo rimarrà più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

