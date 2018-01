Moscovici. Italia rischio politico per Ue. Salvini, inaccettabile intrusione. Meloni, si faccia i fatti suoi

Agenpress – “L’Italia si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai indeciso. Quale maggioranza uscirà dal voto?” di marzo. “Quale programma, quale impegno europeo? In un contesto in cui la situazione economica dell’Italia non è certamente la migliore al livello europeo, felice chi potrà dirlo”.

Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha evidenziato la situazione dell’Italia tra i “rischi politici” all’orizzonte in Europa.

Di “inaccettabile intrusione di un burocrate europeo nelle elezioni italiane”, parla Matteo Salvini. “Le politiche di immigrazione incontrollata e di sacrifici economici imposte dall’Europa sono state un disastro e verranno respinte dal libero voto degli italiani, i burocrati di Bruxelles stiano tranquilli”.

“Penso che l’Europa debba farsi i fatti suoi sulla campagna elettorale italiana e che l’Italia debba disinteressarsi di quello che dice l’Europa”, replica Giorgia Meloni.

“L’Ue ha poco da insegnarci: con noi è stata come quei santoni che fanno finta di curare le malattie e intanto ti rubano tutto il patrimonio. Tra le proposte di Fratelli d’Italia c’è ne è una importante proprio sul rapporto con l’Europa: vogliamo cambiare la gerarchia delle nostre leggi, dire che la costituzione italiana viene prima delle norme europee e rendere inapplicabili in Italia le leggi europee che vanno contro i nostri interessi. È esattamente quello che accade in Germania. Dobbiamo fare una campagna elettorale nell’interesse degli italiani e spero che riusciremo ad avere un governo di patrioti che possa rimettere l’Italia e i bisogni dei cittadini al centro delle sue scelte”.