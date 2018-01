“Razza bianca”. Fontana: “Anche la Costituzione parla di “razze”. Allora cambiamola

Agenpress – “Ho detto fin dall’inizio che ho usato un espressione inopportuna ma il problema deve essere affrontato”.

Lo ha detto Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, sulle polemiche per l’espressione ‘razza bianca’ che ha usato parlando della questione migrazione.

A Fatti e misfatti su Tgcom24 ha comunque ricordato che “dovrebbe anche cambiare la Costituzione perché è la prima a dire che esistono razze”.

“Apro e chiudo una parentesi. Dovremmo cambiare anche la Costituzione comunque perché è la prima a dire che esistono delle razze. Comunque fin dall’inizio ho detto di aver usato un’espressione inopportuna. Il problema però bisogna affrontarlo se si vuole risolvere in futuro questa situazione che rischia di esplodere e creare problemi di carattere sociale”, – ha spiegato Fontana.

“Io volevo sottolineare come un discorso lasciato al caso e all’improvvisazione rischi di essere devastante per il nostro Paese. Solo questo. Da cittadino italiano io mi vergogno di vedere una serie di immigrati che vivono nelle case abbandonate, mi preoccupo di come tanta gente per sopravvivere sia costretta ad entrare nella malavita organizzata”.