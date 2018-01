Banche: Baretta incontra i risparmiatori delle banche venete

Agenpress. Positivo l’incontro avvenuto oggi tra il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta ed i rappresentanti delle associazioni di consumatori, in relazione ai criteri necessari per poter accedere al Fondo istituito a sostegno dei risparmiatori delle due ex Popolari venete in liquidazione.

“Abbiamo proposto che sia gli azionisti che gli obbligazionisti abbiano, tutti, un indennizzo equo e proporzionale, anche se in percentuale differente a seconda del capitale investito e dello stato sociale, secondo una graduatoria che tenga conto del reddito e del patrimonio del risparmiatore” afferma Antonio Tognoni, dell’Unione Nazionale consumatori Veneto, presente all’incontro.

“Abbiamo poi chiesto di predisporre il decreto, in modo che all’inizio della prossima legislatura possa essere immediatamente esecutivo. Il sottosegretario si è detto soddisfatto dell’incontro e ha dato la massima disponibilità per verificare sul piano tecnico il possibile accoglimento delle nostre richieste” conclude Tognoni.