Dj Fabo. Cappato replica al PM per richiesta assoluzione. Mio ruolo irrilevante? Meglio la condanna

Agenpress – La procura di Milano ha chiesto l’assoluzione di Marco Cappato “perché il fatto non sussiste”. L’esponente radicale è imputato a Milano per aiuto al suicidio in relazione alla vicenda di Dj Fabo. Il pm Tiziana Siciliano insieme alla collega Sara Arduini ha chiesto in subordine alla corte d’Assise di eccepire l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale quello sull’aiuto al suicidio.

Secondo il magistrato milanese, il reato di aiuto al suicidio contrasta con il principio della dignità della vita. Cappato, ha sostenuto in aula il pm Sara Arduini, non ha avuto alcun ruolo nella fase esecutiva del suicidio assistito di Fabiano Antoniani (Dj Fabo, ndr) e non ha nemmeno rafforzato la sua volontà di morire”. L’esponente radicale accompagnò Dj Fabo nella clinica svizzera dove ha messo in pratica la procedura della dolce morte.

I magistrati, nel caso in cui la Corte d’Assise non accogliesse la richiesta di assoluzione per Marco Cappato hanno chiesto la trasmissione degli atti in Procura in vista dell’apertura di un’indagine nei confronti di tutti coloro che in qualche modo hanno dato un supporto all’uomo, comprese madre e fidanzata.

“Il signor Cappato – ha affermato Tiziana Siciliano – è imputato per aver agevolato qualcuno nell’esercizio di un suo diritto. Non il diritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità” che esiste e trova riscontro non solo nelle norme nazionali ma anche in quelle sovranazionali come, innanzitutto, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

“Se dovesse essere giudicato irrilevante l’aiuto che ho dato a Fabiano, a una assoluzione preferisco una condanna”, ha replicato Cappato. Dichiarazioni con cui ha rivendicato di essere “andato ad aiutare una persona che aveva il diritto a morire con dignità”. Cappato – che ha preso la parola dopo che i suoi difensori hanno chiesto alla Corte d’assiste di mandarlo assolto “perché il fatto non sussiste” – ha chiesto alla Corte di fare una “riflessione” su quante persone in questi anni si sono recate oltreconfine per praticare il suicidio assistito in modo “clandestino”. “La differenza è che qui Fabiano ha voluto agire pubblicamente”.