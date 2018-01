Dj Fabo. PM. “Cappato va assolto, il fatto non sussiste, altrimenti indagare mamma e fidanzata”

Agenpress – La procura di Milano ha chiesto l’assoluzione di Marco Cappato “perché il fatto non sussiste”. Il radicale è imputato a Milano per aiuto al suicidio in relazione alla vicenda di Dj Fabo, Fabiano Antoniani, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale.

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano insieme alla collega Sara Arduini hanno chiesto, in subordine all’assoluzione di Cappato, l’invio degli atti del processo sulla morte di Dj Fabo alla Corte Costituzionale, per sollevare una questione di l’illegittimità costituzionale sull’articolo 580 del codice penale, che prevede appunto il reato di aiuto al suicidio.

“Noi abbiamo ricostruito la drammatica storia di Fabiano”, che prima dell’incidente conduceva “una vita meravigliosa, fatta di possibilità” e poi si è “ridotto a una serie di gangli di dolore” che si attivavano di mano in mano, “privato della possibilità di desiderare”. Lo ha sottolineato il pm Tiziana Siciliano in un passaggio della sua requisitoria.

“Viene da dire ‘se questo è un uomo’ in base a quello che la Costituzione repubblicana ci ha abituato a credere, cioè un uomo come pieno fruitore di tutti i diritti della personalità che contempla”. “Dignità è poter essere uomo – ha aggiunto -, può essere un sinonimo di autodeterminazione e di libertà. Ma come può esserci dignità se non c’è la libertà di esercitarla?”.

“Noi chiediamo l’assoluzione dell’imputato Marco Cappato perché il fatto non sussiste”, ha quindi affermato il procuratore aggiunto Siciliano al termine della sua requisitoria. “Cappato non ha rafforzato il proposito suicidiario di Fabiano, ha semplicemente rispettato la sua volontà”, aveva detto in precedenza Arduini. Antoniani, detto Dj Fabo, era rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale.

E’ stata Valeria, fidanzata di dj Fabo, a prendere contatti con la clinica svizzera, è stata la madre di Fabo a pagare la quota associativa a Dignitas, in questo senso è difficile, a dire dell’accusa che ricorda che si è arrivati al processo dopo un’imputazione coatta, sostenere che Cappato abbia rafforzato la volontà suicida di Fabo, morto – dopo 2 anni e 9 mesi immobilizzato a letto – lo scorso 27 febbraio.

La volontà del 40enne dj “era granitica”, come mostra il video in cui è lo stesso Fabo a dire ‘nessuno può farmi cambiare idea’ oppure ‘chiamerò un sicario’, il suicidio ‘è una vittoria per me'”. L’autonomia e la consapevolezza “è stata valutata dai sanitari svizzeri che lo hanno visitato per due volte, sulla volontà di intendere e volere non c’è alcun dubbio, non ha mai sofferto di depressione, la sua è stata una volontà piena”, chiosa il pm prima dell’intervento del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che si appresta a chiedere l’assoluzione per Cappato.

Per il pm Sara Arduini “Cappato non ha rafforzato il proposito suicidiario di Fabiano, ha semplicemente rispettato la sua volonta'”. Nel suo intervento, Arduini ha sottolineato la tenace determinazione di Dj Fabo nel “voler andare a morire in Svizzera” tanto che lui stesso disse: “Se non riesco a farlo, chiamo un sicario per uccidermi”. Fabiano, così lo ha chiamato nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero, “descriveva la sua vita come un inferno insopportabile e alla fidanzata Valeria, che si sentiva sconfitta dalla sua scelta di morire, rispondeva che per lui quella sarebbe stata una vittoria”.

Nel caso in cui la Corte d’Assise non accogliesse la richiesta di assoluzione per Marco Cappato (imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato dj Fabo in Svizzera per mettere in pratica la sua scelta di morire), i PM hanno chiesto la trasmissione degli atti in Procura in vista dell’apertura di una indagine nei confronti di tutti coloro che in qualche modo hanno dato un supporto all’uomo, comprese madre e fidanzata. In questi termini i pm hanno terminato la loro requisitoria, accolta da un applauso del pubblico. “Il signor Cappato – ha affermato Tiziana Siciliano – è imputato per aver agevolato qualcuno nell’esercizio di un suo diritto. Non il diritto al suicidio, bensì il diritto alla dignità” che esiste e trova riscontro non solo nelle norme nazionali ma anche in quelle sovranazionali come, innanzitutto, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.