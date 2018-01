Meteo. Temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi

Agenpress – Meteo. Condizioni di tempo in prevalenza stabile al Nord Italia con cieli irregolarmente nuvolosi salvo alcune nevicate già dal mattino e a quote anche basse sui settori di confine esteri e deboli piogge al mattino sulla Romagna e Triveneto. Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali dove sono attese piogge sia nelle ore diurne che in quelle pomeridiane specie sui settori interni. Neve in Appennino dai 1500 metri in calo nel corso della giornata fino a 800 metri. Condizioni di tempo perturbato con piogge al Sud peninsulare ed in particolare sul versante tirrenico. Ampie schiarite sulla Sicilia e sulla Sardegna con tempo in prevalenza asciutto.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.

http://www.centrometeoitaliano.it