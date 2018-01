Milano. Donna uccisa nel parco. Squadra mobile pubblica video sospetto assassino

Agenpress – L’uomo indossa un giubbotto blu e verde, ha il cappuccio alzato che gli nasconde il volto e un paio di pantaloni neri, secondo quanto si vede nelle immagini registrate da diverse telecamere e raccolte dagli investigatori. Ha i guanti e scarpe da ginnastica. I filmati raccolti riguardano un arco temporale tra le 6.40 e le 7 della mattina del 23 novembre e ritraggono l’uomo un centinaio di metri prima di entrare nel parco dal lato di via Cialdini, all’interno e all’uscita.

Non ha la pelle scura, almeno da quello che si può vedere. Questo l’identikit dell’assassino di Marilena Negri, che il 23 novembre è stata uccisa nel parco in zona Affori a Milano. Diverse telecamere comunali e private lo hanno ripreso avvicinarsi e allontanarsi dall’ingresso del parco in via Cialdini.

Oggi la polizia ha deciso di diffondere l’identikit, concordando con il pm, dopo aver individuato che il responsabile è proprio l’uomo ritratto in quelle immagini. La sua caratteristica è di avere un’andatura ondeggiante: potrebbe essere questo il particolare che potrebbe consentire il riconoscimento da parte di qualcuno. Sembra infatti che l’uomo abbia un problema alla gamba, oppure dissimula di fare jogging o di stiracchiarsi.

Forse finge, dopo essersi accorto che una telecamera lo stava riprendendo. Le immagini riprese dalle telecamere segnano un orario che va dalle 6.40 alle 7. L’omicidio dunque è avvenuto in questo lasso di tempo e questo potrebbe essere un altro indizio utile a chi è solito frequentare la zona in quegli orari. La polizia ha diffuso un numero di cellulare, 3494566310, a cui fornire indicazioni utili alle indagini.

Sarà inoltre resa nota la foto della collaninina che era stata strappata alla donna e che, secondo le ricostruzioni, avrebbe spinto l’uomo ad aggredirla.

L’autopsia sulla vittima ha rivelato che l’assassino ha colpito una sola volta e di punta la carotide ma il medico legale si è riservato di spiegare se la morte sia avvenuta per dissanguamento, per soffocamento (il sangue avrebbe riempito i polmoni) o per infarto. La relazione in merito arriverà entro 60 giorni.